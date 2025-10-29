مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري

أكد مسؤول إسرائيلي ، أن المفاوضات الإسرائيلية السورية مستمرة وتقترب من الإنجاز .

وأضاف المصدر للعربية الأربعاء، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والجانب السوري أنها لا تدعم دعوات الانفصال في سوريا.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي أكد لواشنطن أنه لا يقف خلف الزعيم الدرزي حكمت الهجري، ولا غيره في محافظة السويداء بعد امتعاض الإدارة الأمريكية مما يحدث هناك.

وأوضح أن "مسألة الممر الإنساني من إسرائيل إلى السويداء غير واردة"، مشدداً على أن "الممر سيكون من دمشق، بموجب الخطة الأمريكية.

إلى ذلك، كشف المسؤول الإسرائيلي أن "الاتفاق المتبلور يشبه اتفاق 1974 مع بعض التعديلات الطفيفة وتواجد مشترك إسرائيلي سوري أميركي في بعض النقاط ومنها جبل الشيخ" في الجنوب السوري.

في حين أوضح أن "الحكومة السورية تعهدت للأميركيين بعدم المس بالدروز وتزويد محافظة السويداء بما يلزم من احتياجات ووظائف ورواتب".

في المقابل، أبلغت واشنطن تل أبيب، حسب المصدر نفسه، أن عليها إنهاء ملف الجنوب السوري والعلاقة مع دمشق قبل بداية العام المقبل".

وأكد المسؤول أنه تم التوافق على إنشاء لجنة أمنية مشتركة سورية أمريكية إسرائيلية، لمتابعة كل المستجدات على الحدود بين البلدين.

وكشفت أربعة مصادر مطلعة ، منتصف سبتمبر الماضي (2025) أن جهود التوصل إلى الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة، بسبب مطالب إسرائيلية بفتح ممر إلى السويداء وفق ما نقلت حينها وكالة رويترز.