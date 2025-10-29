قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
سفير مصر باليونان: بث مباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير من داخل متحف الأكروبوليس بأثينا
24 ضحية من الأطفال في غزة بضربات إسرائيلية منذ الأمس
رامي ربيعه يشارك جمهوره صورا برفقة عائلته
مسؤول بالاحتلال: الممر الإنساني من إسرائيل للسويداء غير وارد
توتر غير مسبوق بين ترامب ونتنياهو.. هل بدأ تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل؟
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أخبار العالم

بتكوين يتراجع وسط حذر المستثمرين قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ومحادثات ترامب وشي بشأن التجارة

بتكوين يتراجع
بتكوين يتراجع
أ ش أ

انخفضت أسعار بتكوين اليوم الأربعاء، متراجعةً عن جزء من المكاسب التي سجلتها مؤخراً، وسط حالة من الحذر في الأسواق قبيل اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمحادثات التجارية المرتقبة بين واشنطن وبكين، ما دفع المتعاملين إلى العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات المشفرة.


وتراجعت بتكوين بنسبة 1% لتصل إلى 112,819.3 دولار، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي بعد أن كانت قد ارتفعت في وقت سابق إلى 116,000 دولار.


وعلى الرغم من الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسهم التقنية الأمريكية مدفوعة بتفاؤل المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الزخم لم يمتد إلى أسواق العملات المشفرة التي بقيت ضعيفة الأداء؛ وفق ما ذكره موقع (كوين ديسك) الأمريكي المختص في العملات الرقمية.


ويتوقع أن يختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه اليوم بإقرار خفض جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما كان مسعراً بالفعل في الأسواق خلال الأسابيع الماضية مع تزايد مؤشرات تباطؤ التضخم وضعف نمو سوق العمل.


وركز المستثمرون على تصريحات رئيس بنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول المرتقبة بشأن مسار السياسة النقدية، وسط توقعات بأن يبدي البنك المركزي تحفظاً إزاء مزيد من الخفض في المدى القريب.


كما اتجهت الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، المقرر عقده غدا الخميس في كوريا الجنوبية، لمناقشة سبل التهدئة في النزاع التجاري بين البلدين.


وتراجعت العملات البديلة (Altcoins) على نطاق واسع متأثرة بأداء بتكوين، في حين استمرت عملة ترامب TRUMP في الصعود بنسبة 11.4% لتقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بعد إعلان شركة ترامب ميديا عن نيتها إطلاق ميزة جديدة للأسواق التنبؤية عبر منصة "تروث سوشيال" Truth.Social.


وانخفضت الإيثيريوم بنسبة 1.1% إلى 4,023.21 دولاراً، فيما استقرت عملة اكس ار بي XRP دون تغيير يذكر، كما تراجعت عملة بي ان بي BNB بنسبة 1%، وانخفضت سولانا وكاردانو بنسبة تراوحت بين 1.5% و2%، في حين هبطت عملة دوجكوين بنسبة 2.1%.
 

انخفضت أسعار بتكوين اليوم اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المحادثات التجارية المرتقبة بين واشنطن وبكين المخاطرة في أسواق العملات المشفرة

