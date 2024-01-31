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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة بني سويف الأهلية تنظم دورة عن الإسعافات الأولية

صدى البلد

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف الأهلية، اليوم، دورة تدريبية عن الاسعافات الأولية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، باشراف الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي، والدكتورة نيرمين حسن عميد القطاع الطبي، والدكتور السيد سابق منسق كلية التمريض بالجامعة الأهلية، وسط حضور لافت من الطلبة والطالبات.

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وأكد الدكتور منصور حسن، أن إدارة الجامعة حريصة علي تدريب الطلاب واستغلال اجازة نصف العام في تعلم كل ما هو مفيد خاصة إذا كان مرتبطا بمجال دراستهم، ومن هنا كانت أهمية عقد دورة الإسعافات الأولية لطلاب كلية التمريض لتزويدهم بالمهارات الأساسية من خلال ربط الجانب النظري والعملي لتأهيلهم وتعليمهم.

وتناولت الدورة كيفية تعامل الطلاب مع حالات الانعاش القلبي الرئوي، وانسداد مجري التنفس ( الشرقة)، وحالات الحروق والنزيف، والكسور، والاغماءات لإكساب الطلاب المعلومات والمهارات اللازمة والتي قد تكون سبباً في إنقاذ حياة الإنسان.

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