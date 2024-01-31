الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.5%

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت الفائدة عند 5.5% كما كان متوقعًا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي اليوم، الأربعاء، في نطاق 5.25٪ -5.50٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.

وجاء في البيان الآن: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪".

وأكد أنه لن يبدأ في خفض أسعار الفائدة حتى يرى مزيدًا من التقدم في عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

ويقول المسؤولون إنهم ما زالوا "يهتمون بشدة" بمخاطر التضخم.

