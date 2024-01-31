إزالة 7 حالات تعد على الأراضي بدمياط ورأس البر

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ٧ حالات تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط ومدينة رأس البر..

وأضافت " محافظ دمياط " أن الحالات التى تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل ، مضيفة أيضًا أنه تم إزالة ٥٨ حالة باجمالى مساحة ٦٣٨٨.٥ متر مربع بمناطق مختلفة على مدار الايام الخمس الأولى من انطلاق الموجة.

وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية..