عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي بدمياط ورأس البر

ازاله تعديات
ازاله تعديات

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ٧ حالات تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط ومدينة رأس البر..

وأضافت " محافظ دمياط " أن الحالات التى تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل ، مضيفة أيضًا أنه تم إزالة ٥٨ حالة باجمالى مساحة ٦٣٨٨.٥ متر مربع بمناطق مختلفة على مدار الايام الخمس الأولى من انطلاق الموجة.

وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية..

مياه دمياط .. بروتوكول مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا

دمياط أراضي الزراعية إزالة التعديات على أملاك الدولة الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الجمعيات والمؤسسات التعديات على أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

موضوعات متعلقة

ضبط 199 كيلو من المنتجات الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

بدء أعمال رصف بلاط الأنترلوك بمنطقة سوق القنطرة في دمياط

تعرف على خطة القوافل الطبية بدمياط تستهدف لشهر فبراير

ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة حاويات وبضائع عامة

إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بالزرقا وكفر البطيخ

طقس سيئ| أمطار غزيرة تضرب دمياط.. وتوقف تام لرحلات الصيد.. شاهد

التطوير العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.. بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تعرف على الموقف الخاص بشبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن بدمياط

ترشيحاتنا

بأرخص أسعار.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايلات 4G

بشرى سارة للعاملين بالكهرباء.. زيادة منحة وقرض الحج.. اعرف القيمة

رئيس شعبة المواد الغذائية: الحكومة تقدر «تدلع» المواطن بدون أي تكاليف إضافية|فيديو

جحيم في بولاق الدكرور.. ابتعد بابنته عن النيران فقفز من الطابق الرابع

بينها السعودية .. إيران تعفي مواطني هذه الدول من تأشيرة الدخول

ننشر جوازات سفر المتهمين بتكوين أكبر شبكة تهريب دولية للمهاجرين إلى إيطاليا |خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مميز .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا |شاهد

فستان ضيق .. إطلالة زوجة عفرتو تخطف الأنظار في حفل زفافهما |شاهد

نادر والنساء أكثر عرضة له.. معلومات صادمة عن مرض سيلين ديون

بمكياج هادئ.. عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة |شاهد

فيديو

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ