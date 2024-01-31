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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تجاوب مع الطرح المصري والقطري.. خالد عكاشة يكشف كواليس صفقة مرتقبة بشأن غزة|فيديو

غزة
غزة

علّق العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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وقال خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": " قادة أجهزة استخبارات جلست على الطاولة في فرنسا لإنجاز صفقة متكاملة بشأن حرب غزة".

 

 وأضاف خالد عكاشة: "كافة الأطراف أبدوا تجاوبًا مع بنود هذه الصفقة التي تم التباحث بشأنها في باريس وذلك من أجل تحويلها على واقع".

 

 وتابع خالد عكاشة: "إسرائيل مستمرة في ضخ المزيد من الأخبار لنشر صورة مزيفة وآخرها ضخ المياه في أنفاق غزة".

 

وأكمل خالد عكاشة: "هناك تجاوب مع الطرح المصري والقطري من أجل إتمام صفقة بشأن الهدنة في قطاع غزة".

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