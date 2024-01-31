تجاوب مع الطرح المصري والقطري.. خالد عكاشة يكشف كواليس صفقة مرتقبة بشأن غزة|فيديو

علّق العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": " قادة أجهزة استخبارات جلست على الطاولة في فرنسا لإنجاز صفقة متكاملة بشأن حرب غزة".

وأضاف خالد عكاشة: "كافة الأطراف أبدوا تجاوبًا مع بنود هذه الصفقة التي تم التباحث بشأنها في باريس وذلك من أجل تحويلها على واقع".

وتابع خالد عكاشة: "إسرائيل مستمرة في ضخ المزيد من الأخبار لنشر صورة مزيفة وآخرها ضخ المياه في أنفاق غزة".

وأكمل خالد عكاشة: "هناك تجاوب مع الطرح المصري والقطري من أجل إتمام صفقة بشأن الهدنة في قطاع غزة".