شارك في اقتحام مستشفى الشفاء.. مصرع ضابط إسرائيلي برتبة رائد بمعارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط برتبة "رائد" خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرائد احتياط، يتسهار هوفمان (36 عاما) ، وهو قائد في وحدة النخبة الإسرائيلية "شيلداج" قد قتل خلال المعارك الدائرة شمالي غزة.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الضابط الإسرائيلي شارك في اقتحام مستشفى الشفاء.

وبذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة عسكريين هما ضابطان وجنديان في المعارك البرية التي يخوضها في قطاع غزة.