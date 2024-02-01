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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد فتح باب الالتماسات على نتائج آثار عين شمس في هذا الموعد

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، إنه تم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الفرق على ums نظام إدارة جامعة عين شمس الإلكتروني.

 

وأضاف الدكتور حسام طنطاوي لـ صدى البلد، أن فتح باب الالتماسات في بداية شهر  فبراير ولن يلتفت إلى أى التماسات ترد بعد هذا الموعد التي تستمر لمدة 4 أيام.

وأشار طنطاوي إلى أن خطوات الحصول علي نتيجة الترم الأول هي:
ums.asu.edu.eg
الدخول علي الموقع واختيار كلية  
اسم المستخدم الرقم القومي للطالب 
كلمة المرور الخاصة بالطلبة 
 

وكشف  حسام طنطاوي، عميد الكلية نتائج مرحلة البكالوريوس ورصد النتائج، حيث بلغ متوسط نسبة النجاح العامة 96.52%.


وأضاف،  أن نسب النجاح في الفرق الدراسية بلغت في الفرقة الأولى ( 91.9٪ )، و الثانية 97.91٪،  و الثالثة 99.79٪.
كما أكدت د. نوال جابر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على أنه تم الانتهاء من أعمال الامتحانات لمرحلة البكالوريوس (الفرق الثلاثة بكافة برامجها) يوم الإثنين 22 يناير 2024، وتم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًّا بنفس اليوم، في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة (UMS).

وأعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس  نتائج
الفصل الدراسي الأول (يناير 2024) عبر هذا الرابط
https://ums.asu.edu.eg/.

وأوضحت الدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه سيتم فتح باب الالتماسات خلال أيام قليلة لمدة لا تزيد على 5 أيام.

 

وكان قد استقبل ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لمكتب هيئة فولبرايت بمصر؛ بحضور ا.د علي الانور عميد كلية الطب ، ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، ا.د لبني عز العرب رئيس قسم الأورام بكلية الطب، ا.د عزة عادل استاذ علاج الاورام
المهندسة ايمان سامي ممثلة عن وزارة التعليم العالي، ا.مي عياد منسق برنامج تبادل الخبراء الأمريكيين بالهيئة،

يأتي اللقاء في ضوء حرص الجانبين علي مواصلة التعاون المثمر والمستمر منذ سنوات وخاصة في المجال الطبي والرعاية الصحية والهندسة، تعاون منذ عام ٢٠١٣،
وكذلك بحث توسيع التعاون ليشمل مجالات اخري كالطاقة والمياه والصيدلة.

وأكد ا.د محمد ضياء زين العابدين أن جامعة عين شمس تحرص على تفعيل وتوسيع الشراكة مع مختلف المؤسسات البحثية والأكاديمية على مستوى العالم.

واستعرضت د. ماجي نصيف تاريخ الهيئة في مصر منذ عام 1946، كما أشادت بكثافة الحضور والاهتمام الذي لمسته من المجتمع الجامعي بعين شمس، مشيرة إلى أبرز البرامج والفرص التي تقدمها هيئة فولبرايت، كما  قدمت الدكتورة ماجي نصيف تقريرًا بمقترحات عن المنح الدراسية التي ستقوم الهيئة بمنحها للدارسين المصريين خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خطط المشاريع في مجالات التطوير المهني وإعداد القادة.
وناقش اللقاء أيضا ، جدول منح الخبراء الأمريكيين الذين سيحضرون لمصر خلال الفترة القادمة.

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