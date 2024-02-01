رئيس جامعة دمياط يجتمع بالفريق المشارك بتجهيز ملف التقديم على شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية

التقى رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي، أمس /الأربعاء/، بفريق العمل المعني بتجهيز ملف التقديم على شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية بحضور عميد كلية الزراعة الدكتور المتولي مصطفى سليم وعميد كلية التربية النوعية الدكتور محمد عماشة وعميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتور وائل عبد القادر وعميد كلية الفنون التطبيقية الدكتورة غادة محمد الصياد ووكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب الدكتورة شيرين محمد غلاب.



جاء ذلك في إطار الحرص على الترويج السياحي والتعريف بالمحافظة على المستوى العالمي وتعزيزاً لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تتضمن من بين أهدافها السبعة عشر هدفاً محدداً وهو" مدن ومجتمعات محلية مستدامة ".



جدير بالذكر أن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية أحد أهم الكيانات الدولية التي حددت الإبداع كعامل إستراتيجي للتنمية الحضرية المستدامة وحددت للمدن الإبداعية سبع فئات لاعتبار المدينة كمدينة إبداعية وتشمل تلك الفئات ( الحرف اليدوية والفن الشعبى والتصميم والسينما فن الطهي والأدب والفنون الإعلامية والموسيقى )، ونظراً لما تتميز به المحافظة بالعديد من الفئات المستهدفة كمدينة إبداعية وانطلاقاً من دور الجامعة كمنارة إسترشادية لخدمة المجتمع وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع المحافظة لتوثيق الفئات المستهدفة كمدينة إبداعية والعمل على تجهيز المستندات والمعلومات اللازمة لإعداد وتجهيز الملف الخاص بالتقديم على الشبكة لحين فتح باب المشاركة للعام الحالي.

