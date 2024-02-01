مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الشعب المصري قادر على عبور الأزمة

قال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مصر حاليًا تمر بأزمة اقتصادية كبيرة يشعر بها كل فئات المجتمع، متابعا: الأسعار في تزايد مستمر، ولكن الأزمة ستمر وسيحدث انفراجه قريبا في أزمة غلاء الأسعار.

وأضاف سمير صبري خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الشعب المصري قادر على عبور الأزمة بكل طوائفه، ومع قيادته وحكومته، متابعا: السبب في زيادة الأسعار غير المبرر، هو وجود خلل في الميزان التجاري بمصر.



واسترسل: الاعتماد الدائم على الواردات حتى في الصناعات المحلية، يتسبب في زيادة الأسعار بشكل واضح.

وأوضح أن الأزمة بها نسبة كبيرة جدًا بسبب الخارج، فلا يمكن إنكار أن الاقتصاد المصري كان يسير بخطى ثابتة وكان به نجاحات دائمة، إلى أن أتت أزمة كورونا ثم حرب روسيا وأوكرانيا ثم أحداث حرب غزة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي.



