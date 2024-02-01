عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد دعبس: ناصر ماهر كان لديه رغبة في الانتقال للزمالك

صدى البلد

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن ناديه يحترم رغبات اللاعبين بشأن الانتقال لأندية آخرى مع ضرورة تحقيق الاستفادة، مشيرا إلى أن ناصر ماهر لاعب جيد واختار الانتقال لنادي جماهيري بحجم الزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة Etc: "كنا نسعى للإبقاء على ناصر ماهر، لكن اللاعب لديه رغبة في الانتقال لنادي الزمالك، ولذلك قمنا بالموافقة على رغبته، والجميع أصبح يتعامل باحتراف، وكرة القدم أصبحت لأي لاعب (عمل يتقاضى مقابله المال)، بعيدًا عن الانتماء".

وأضاف: "كنا نركز على التعاقد مع لاعبين شباب في فترة الانتقالات الشتوية، وتعاقدنا مع مدرب جيد مثل حسام حسن".

وواصل: "نريد تغيير المنظومة الرياضية في مصر بالكامل، وأن تكون هناك منظومة تعمل للصالح العام، ولابد أن يكون هناك تخطيط جيد لاكتشاف المواهب، وأن يتم رفع شأن الأندية الجماهيرية، ويجب وجود الاستثمار والقطاع الخاص في الفرق الشعبية".

وزاد: "هدفنا تحقيق لقب الكونفدرالية ونسير بشكل جيد في البطولة، ونسعى للحصول على مركز جيد داخل الدوري المصري، وكذلك المنافسة بقوة على لقب كأس مصر، وأعتقد أن بعض التغييرات الفنية الأخيرة وضم عناصر لاعبين شباب".

وأكمل: "حسام حسن صنع روح جيدة في تدريبات فيوتشر، وطريقة التدريب مختلفة تمامًا، ومهما كان المدرب الاجنبي جيد فهناك عدم تواصل جيد مع اللاعب المصري".

وأردف: "لابد من وجود جيل جيد من المدربين المصريين ومنحهم الاهتمام والرعاية المطلوبة، نتعاقد مع مدربين اجانب بمبالغ مالية كبيرة، وعندما يتواجدون في دوريات آخرى يحصلون على مبالغ اقل بكثير مثلما حدث مع بيتسو موسيماني".

واستطرد: "لا أخطط للترشح في انتخابات اتحاد الكرة مطلقًا، ونتمنى وجود نماذج جيدة وان يكون هناك خطط معينة للنجاح، نحتاج لبعض الأشخاص التي لديها القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة والتطوير".

وأتم: "لابد من وجود شروط معينة وأن يتوافر عوامل النجاح من أجل تطوير الكرة المصرية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

صندوق النقد الدولي يقرّب مصر من 3 مليارات دولار

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

ترشيحاتنا

داليا البحيري تتعرض للإنتقاد بسبب إطلالتها في ملتقى التميز

نزيف دموي| تفاصيل واقعة إنهاء حياة ربة منزل على يد شقيق زوجها بالمعصرة

سعر تويوتا كامري في السعودية

دعاء المطر .. ماذا كان يقول النبي عند سقوطها

اشتري فورا موبايل Note 13..قوة أداء وتصميم أنيق بسعر مميز جدا

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطربة شعبية ليبية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بسبب أغنيتها الخادشة للحياء

بفستان ضيق| درة تثير الجدل في ملتقى التميز والإبداع العربي

السبب صادم.. أب يلقي طفليه من شرفة الطابق الـ15 في الصين.. صور

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ