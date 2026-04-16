ابنة موسيقار الأجيال: أبويا بكى بشدة عند سماع خبر وفاة العندليب

قالت عفت محمد عبد الوهاب ابنة موسيقار الاجيال ، ان والدها كان يرتبط بعلاقة صداقة قوية بالعندليب عبد الحليم حافظ وكان هناك تعاون رائع بينهما واثمر هذا التعاون عن ظهور شركة صوت الفن ، وكانت هناك طفرة كبيرة في الموسيقي والاغاني وكان موسيقار الاجيال بجوار موهبته الفنية كان منتج.

كما اشارت السيدة عفت محمد الوهاب خلال حلولها ضيفة وحفيدته زينب أباظة في برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي ، بان والدها كان يقول لهما انني سوف أسمعكم صوت لمطرب ويقصد عبد الحليم وكان في بدايته ام هذا الصوت سيكون الاجمل في مصر وقدما معا باقة من اجمل الاغاني ، وكان عبد الحليم بالنسبة لنا اخ كبير ، وكان والدنا عبد الوهاب يتعامل معه كما لو انه ابنه ، وانه كان يشارك معنا في جميع المناسبات الخاصة بأسرة موسيقار الاجيال

وعن خبر وفاة العندليب عيد الحليم حافظ اشارت ابنته ان والدها بكي بشدة وكان في قمة الحزن لرحيل عبد الحليم حافظ

كما اشارت الي ان موسيقار الاجيال كانت لديه غرفة خاصة بها الأورج الخاص به والناي وعندما يدخل الي هذه الغرفة فلا يستطيع احد ان يدخل ام يقلقه ، وهذا المكان هو الذي خرج منه اجمل وأعذب الالحان

وتابعت اننا كنا نذهب الي المصيف والي الإسكندرية وكان لدينا منزل في جليم ، وكنا ننزل الي البحر ولقاء الناس ولكنه هو لا ينزل معانا بسب ازدحام الناس حواليه ، وكان لا يدخل المطبخ أبدا او ان يساهم في إعداد الطعام

