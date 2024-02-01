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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو جبل يتحدث عن حقيقة خلافه مع الشناوي وكهربا

صدى البلد

نفى اللاعب محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، وجود خلاف مع الثنائي محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا.

وقال أبو جبل في تصريحات لقناة سي بي سي: محمد الشناوي حارس كبير، نحن أصدقاء في المنتخب منذ 2019، لم يحدث معه أي خلاف أو اعتراض، ودائمًا نكون 4 حراس مرمى موجودين ومن يمثل المنتخب الكل يكون في ظهره.


وتابع: تعاملي مع الشناوي جيد جدًا، ولا يوجد أي شيء مما أسمعه في السوشيال ميديا.

وأضاف : حدث التحام خفيف بيني وبين كهربا في تدريبات المنتخب، واعتذرنا لبعضنا البعض والقصة انتهت، ولا يوجد أي خلاف معه.
 

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن تراجع الأهلي عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، بسبب رغبة محمد الشناوي حارس الفريق، في عدم تواجد حارس الزمالك السابق.

وأوضح هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد الشناوي عند علمه بإنهاء كافة تفاصيل التعاقد مع أبو جبل، تواصل مع الإدارة وذكرهم ببعض المواقف التي كان فيها حريصا على إعلاء مصلحة النادي على مصلحته الشخصية، ورفض عروضا احترافية ضخمة، وطالبهم بالتراجع عن ضم أبو جبل بسبب عدم علاقته الجيدة معه، بالإضافة إلى عدم وجود قبول من جانب بعض لاعبي الأهلي للصفقة".

وأضاف أمير هشام: "بعض لاعبي الأهلي أيضًا رأوا أن أبو جبل ليس أفضل اختيار للتواجد في الفريق، وبالتالي تواصلت إدارة الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني، وطالبته بالعدول عن الصفقة وهو ما تم واعتذرت الإدارة إلى البنك الأهلي واللاعب".

الشناوي كهربا أبو جبل في الدوري السعودي خلاف ابو جبل مع ثنائي الاهلي

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