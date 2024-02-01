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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مطربة شعبية ليبية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بسبب أغنيتها الخادشة للحياء

صدى البلد

أثار مقطع فيديو بسبب أغنية الكثير من الجدل عبر السوشيال ميديا وتسببت في اعتقال فنّانة ليبية وذلك بتهمة خدش الحياء وقد انتشر الفيديو وذلك من أحد الأعراس  وهو يظهرالفنانة الشعبية فاطمة الطرابلسية، والتي تعد مشهورة بـ"الحمصة"، وهي تقوم بإلقاء  أغنية قد اعتبرها الكثيرون أن كلماتها قد تشجع على الانحلال
وقد اعتقلت السلطات الأمنية الليبية الفنانة الشعبية وذلك بعد انتشار مقطع فيديو وهي تؤدي أغنية قامت بأثارت الجدل في الشارع الليبي وقد وصفت بأنها تعد لا أخلاقية وتشجع على الانحلال.

وقال جهاز دعم الاستقرار الذي يعد تابع لوزارة الداخلية إنه قد تم ضبط المدعوة "حمصة"، وذلك لارتكابها جريمة تعد خادشة للحياء، وذلك حرصاً على المحافظة على الأخلاق الحميدة والتي تميز المجتمع الليبي


وخلال الساعات الماضية، قد تفجرّت موجة غضب واسعة وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للفنانة فاطمة الطرابلسية وهي تقوم بالغناء في إحدى حفلات الزواج وتقوم بالرقص على أغنية اعتبر الليبيون أن كلماتها قد تشجع على الانحلال الأخلاقي والخيانة الزوجية ووتدعو إلى التفكك الأسري

 

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