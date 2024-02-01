بيان عاجل للجيش الأمريكي بشأن اشتباك جديد مع الحوثي في خليج عدن

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً أعلنت فيه أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت عدة طائرات مسيرة وصاروخًا باليستيًا بتجاه قوات أمريكية في خليج عدن.

وقالت القيادة في بيانها إن المدمرة "يو.إس.إس كارني"، تمكنت من إسقاط الصاروخ واعتراض الطائرات قبل أن تصل أهدافها، مشيرةً إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، في بيان بثته قناة المسيرة التلفزيونية إن الجماعة تخطط لمواصلة استهداف السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر دفاعاً عن النفس.

وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا صواريخ على السفينة الحربية الأميركية جريفلي.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، مساء الثلاثاء، إنها أسقطت صاروخ كروز مضاداً للسفن أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر دون الإبلاغ عن أضرار.

