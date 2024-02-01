عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل للجيش الأمريكي بشأن اشتباك جديد مع الحوثي في خليج عدن

صدى البلد

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً أعلنت فيه أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت عدة طائرات مسيرة وصاروخًا باليستيًا بتجاه قوات أمريكية في خليج عدن.

وقالت القيادة في بيانها إن المدمرة "يو.إس.إس كارني"، تمكنت من إسقاط الصاروخ واعتراض الطائرات قبل أن تصل أهدافها، مشيرةً إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، في بيان بثته قناة المسيرة التلفزيونية إن الجماعة تخطط لمواصلة استهداف السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر دفاعاً عن النفس.

وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا صواريخ على السفينة الحربية الأميركية جريفلي.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، مساء الثلاثاء، إنها أسقطت صاروخ كروز مضاداً للسفن أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر دون الإبلاغ عن أضرار.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

صندوق النقد الدولي يقرّب مصر من 3 مليارات دولار

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

ترشيحاتنا

داليا البحيري تتعرض للإنتقاد بسبب إطلالتها في ملتقى التميز

نزيف دموي| تفاصيل واقعة إنهاء حياة ربة منزل على يد شقيق زوجها بالمعصرة

سعر تويوتا كامري في السعودية

دعاء المطر .. ماذا كان يقول النبي عند سقوطها

اشتري فورا موبايل Note 13..قوة أداء وتصميم أنيق بسعر مميز جدا

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطربة شعبية ليبية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بسبب أغنيتها الخادشة للحياء

بفستان ضيق| درة تثير الجدل في ملتقى التميز والإبداع العربي

السبب صادم.. أب يلقي طفليه من شرفة الطابق الـ15 في الصين.. صور

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ