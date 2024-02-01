جلسة فيلم ضمن فعاليات أندية السكان بمركز شباب بالأقصر

تنفذ إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر خطة أندية السكان بعقد ( جلسة فيلم).

وذلك بمركز شباب " الاقالته" بإدارة شباب"القرنة" بحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب و في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

ياتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA ) لتنفيذ تدريبات.

وانشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.



تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب و جيهان عبد اللطيف مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية وفريق عمل الاداره صفيه على و احمد زين العابدين و ولاء محمود وعزه محمد واحمد فراج مدير إدارة شباب القرنه وقام بإدارة الجلسه .

فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأهمية رفع الوعى لدى الشباب والفتيات نحو قضايا السكان



تحت اشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتورة منال جمال رئيس الاداره المركزيه لتمكين الشباب .والدكتورة جيهان رشوان مدير الاداره العامه لريادة الأعمال والمشروعات الناشئه و ياسر عبد العال مدير المشروع بالوزارة وصلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر