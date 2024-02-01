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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في أول أيامها.. إقبال كبير بورشة السيناريو بمركز الثقافة السينمائية

صدى البلد

شهد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، حضورا ومشاركة كبيرة للورشة وذلك في أول أيامها، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة لدعم السينمائيين. 

وتستهدف الورشة ٦٥ من المشاركين فئة عمرية ٢٥ فما فوق ، وتستمر لمدة أربعة أيام يحاضر خلالها السيناريست محمود خليل ويتناول فيها  مراحل كتابة السيناريو بداية من الفكرة  حتي الوصول إلي السيناريو  السينمائي وذلك  حتي يتم تأهيل المشاركين تدريجيا لكتابة السيناريو.

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وأشار حسين  بكر، رئيس المركز، أنه من المقرر إقامة العديد من الورش السينمائية المجانية للجمهور  وذلك في إطار خطة الأنشطة الخاصة بالمركز خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.

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