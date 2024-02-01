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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأحد.. ظافر العابدين يكشف تفاصيل حياته لأول مرة بلقاء على "راديو إنرجي"

ظافر العابدين
ظافر العابدين

يحل الفنان ظافر العابدين، ضيفا على محطة “راديو إنرجي ٩٢.١”، يوم الأحد المقبل؛ للحديث عن تفاصيل حياته ومشواره الفني.

يتحدث ظافر العابدين في برنامج “عيشها بإنرجي”، مع وائل منصور، ومنة عامر، من ٤ لـ ٦ مساءً عن أسرار وتفاصيل يكشفها عن حياتها لأول مرة.

يعيش ظافر العابدين حالة من النشاط الفني والسينمائي مؤخرا بعد عرض فيلمه " أنف وثلاث عيون" في مصر والدول العربية وهو تجربة مميزة من إخراج أمير رمسيس.

العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

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كما عرض له أيضا مؤخرا  فيلم " إلى ابني" في دور العرض السعودية وهو من تأليفه وإخراجه ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم براهيم الحساوي، سمر شيشة، وآدم زهر وغيرهم.


 

ظافر العابدين سلمى ابو ضيف راديو إنرجي الفنان ظافر العابدين أنف وثلاث عيون امينة خليل

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