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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 2352 مواطنا في قافلة طبية بنجع حمادي ضمن حملة وعي

قافلة طبية
قافلة طبية

قال المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عمر عبد الباقي، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 2352 مواطنا ضمن القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمركز شباب "هو" بنجع حمادي، ضمن فاعليات حملة "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل" التي أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الأحد الماضي بقنا.


وأضاف عبد الباقي- في تصريح اليوم الخميس - أن القافلة ضمت ستة تخصصات طبية وهي: "باطنة، نساء وتوليد، وأطفال، وعظام، جلدية، وتنظيم الأسرة، وتم صرف العلاج لهم بالمجان، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
 

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