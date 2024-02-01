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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

%20 زيادة في إيرادات هيئة الأوقاف خلال شهر يناير 2024

هيئة الأوقاف المصرية
هيئة الأوقاف المصرية

بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ١/ ٢٠٢٤م حتى ٣١/ ١/ ٢٠٢٤م مبلغًا وقدره ٢١٧,٥٥٤,٧١٨ جنيهًا، بزيادة قدرها (٣٧,٤٥٣,٧٠٥) جنيه، بنسبة تقدر بنحو ( ٢٠.٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م, وبزيادة قدرها (٦١,٣٣٧,٢٧٠) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٣٩.٣%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام  المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

انطلاقة كبيرة لهيئة الأوقاف المصرية في إيرادات شهر يناير لأول مرة

بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١/ ٢٠٢٤م مبلغًا وقدره (١,٤١٧,٢٧٢,٢٨٠) جنيهًا، بزيادة قدرها (٢٢٢,٢٦١,٣٢١) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٨.٦%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٣٦٠,٧٥٥,٥٧٢) جنيهًا، بنسبة قدرها (٣٤.١%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام   المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م.

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مجلس الحديث الثامن لقراءة وشرح كتاب: الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم) بمسجد الإمام الحسين 

في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الأذكار والأدعية النبوية اقتداء بنبينا (صلى الله عليه وسلم) في المداومة عليها والتماسًا لبركتها والدعاء بما دعا به الحبيب (صلى الله عليه وسلم) رجاء الاستجابة، واصلت وزارة الأوقاف قراءة كتاب: "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم)" للإمام النووي،أمس الأربعاء الموافق 31/ 1/ 2024م، عقب صلاة العصر مباشرة،  بداية من باب : ما ينفع الميت من قول غيره .
وانعقد المجلس بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:-
1- أ.د/ صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.
2- أ.د.م/ أحمد رزق درويش محمد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.
3- أ.د.م/ محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.
مع منح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليًّا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم.

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