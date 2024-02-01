غدًا.. مركز الملك عبد العزيز الثقافي ينظم جلسة للتعريف بمسابقة أقرأ للعالم العربي

ينظم جناح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدروته الـ55، في الخامسة مساء غدًا الجمعة، جلسة حوارية بعنوان "حكاية أقرأ.. تجربة تعاش لتروى".



تهدف الجلسة إلى التعريف ببرنامج إثراء القراءة التابع لمركز (إثراء)، وتستضيف الفائزين في النسخة الماضية للحديث عن تجربتهم في مسابقة أقرأ.



وينظم المركز مسابقة سنوية للقراءة بهدف نشر ثقافة القراءة وتقدير المعرفة في المجتمع وغرس مفاهيم الاطلاع والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربية إيمانًا بأهمية القراءة بوصفها واحدة من أهم وسائل الإثراء المعرفي للأجيال القادمة.



والمسابقة تقوم على أن الطالب المشارك في المسابقة يقوم بمراجعة لكتاب من اختياره مكون من ١٠٠ صفحة ويحكي تجربته، ويتدرج المشاركون عبر عدة تصفيات للتأهل إلى ملتقى أقرأ الإثرائي الذي يُقام في مركز إثراء ويجتمع فيه أفضل القراء المشاركين من جميع أنحاء العالم العربي من الطلبة والطالبات، ليتم اختيار عدد منهم للتصفيات النهائية على مسرح إثراء بمدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية، لاختيار قارئ العام للعالم العربي، حيث شهدت المسابقة مشاركة أكثر من 125 ألف طالب وطالبة من العالم العربي على مدى نسخها السابقة والتي بلغت ثمان نسخ.