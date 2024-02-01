مياه الأقصر: نفذنا 88 مشروعا خلال 8 أعوام لخدمة 1.3 مليون مواطن

قال المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، إن المحافظة تشهد قفزة غير مسبوقة في قطاع مشروعات الصرف الصحي والتى ينفذها الجهاز التنفيذى لمشروعات الأقصر والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حيث تم تنفيذ أكثر من 88 مشروعا خلال ثمانية أعوام بتكلفة تتجاوز (4,1) مليار جنيه لخدمة أكثر من 1,391 مليون نسمة.

وأكد أن قطاع الصرف الصحي شهد طفرة بعد أن وصلت نسبة تغطية مدينة الأقصر إلي 96% لخدمة 270035 ألف نسمة ، حيث تم تنفيذ (7) محطات رفع وعدد (1) محطة معالجة ، كما تم مد نحو 7 كيلو متر خطوط طرد و (7) شبكات انحدار ، وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بمدينة الأقصر (150) مليون جنيه ،وجاري العمل في عدد (4) قري بمدينة الاقصر .

أما في مركز إسنا، فقال المحافظ إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعادت الأمل لمشروعات الصرف الصحي التي تعطل تنفيذها ، حيث تم استئناف العمل بالمشروع في عام 2020 ووصلت نسبة تغطية المدينة الي 95% لخدمة 480805 نسمة .

ويبلغ عدد محطات الرفع بمدينة اسنا (6) بالمدينة بالإضافة إلى 19 محطة (حياه كريمة) وعدد (2) محطة معالجة ، كما تم مد نحو 86,4 كيلو متر خطوط طرد و 259,6 شبكات انحدار .

وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بقيمة (1,226) مليار جنيه ، كما جاري العمل في عدد (19) قرية مركز اسنا بمبادرة حياه كريمة .

وفي مركز أرمنت يجري العمل علي قدم وساق للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ اكثر من (7) مشروعات بدأ العمل بهم خلال اعوام 2019 / 2023 ووصلت نسبة تغطية الصرف الصحي في ارمنت الي 90% لخدمة 194770 الف نسمة.

ويبلغ عدد محطات الرفع بأرمنت 4 محطات بمدينة ارمنت + (7) محطات حياه كريمة محطة ومحطات المعالجة (1) محطة + توسعات معالجة ارمنت ،وتم مد نحو 23,75 كيلو متر خطوط طرد و 89,996 شبكات انحدار ، حيث تبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بأرمنت (462,5) مليون جنيه ، وجاري العمل في (10) محطات رفع.

وفي مدينة القرنة يتم تنفيذ نحو (4) مشروع في قطاع الصرف الصحي ووصلت نسبة تغطية الصرف الصحي في المدينة إلي 53% لخدمة 153034 ألف نسمة ويبلغ عدد محطات الرفع بالقرنة 9 محطات رفع ومحطات المعالجة 2 محطة وتم مد نحو 30 كيلو متر خطوط طرد و 50 شبكات انحدار .

وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بالقرنة عدد 3 بروتوكول بإجمالي قيمة (625) مليون جنيه في حيز التنفيذ، كما انه مخطط تنفيذ مشروعات بتكلفة تتجاوز 350 مليون جنية ، كما جاري العمل في عدد (6) محطات رفع.

وفي مدينة الطود يتم تنفيذ نحو 3 مشروع في قطاع الصرف الصحي ووصلت نسبة تنفيذ الصرف الصحي في المدينة إلي 75% لخدمة 125070 الف نسمة ، ويبلغ عدد محطات الرفع بالطود 7 محطة ومحطات المعالجة 2 محطة.

وتم مد نحو 3,63 كيلو متر خطوط طرد و 46,662 شبكات انحدار ، وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بالطود 303 مليون جنيه وجارٍ العمل في (4) محطات رفع.

وفى مدينة الزينية جارٍ تنفيذ (7) محطات رفع ومحطة معالجة علي مساحة 62.500 م2 في قطاع الصرف الصحي ووصلت نسبة تنفيذ الصرف الصحي في المدينة الي 85% لخدمة 78326 نسمة ، ويبلغ عدد محطات الرفع بالزينية 9 محطة ومحطات المعالجة 1 محطة ، وتم مد نحو 20.99 كيلو متر خطوط طرد و 70.82 شبكات انحدار، وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بالزينية (1.200 مليار جنيه) ، وجاري العمل في عدد 9 محطات.

وفي مدينة البياضية يتم تنفيذ نحو 3 مشروعات في قطاع الصرف الصحي ووصلت نسبة تنفيذ الصرف الصحي في المدينة الي 85% لخدمة 89177 نسمة.

أما فى مدينة البياضية فيبلغ عدد محطات الرفع 9 محطات ويبلغ عدد محطات المعالجة 2 محطة، وتم مد نحو 17,5 كيلومتر خطوط طرد و53 شبكات انحدار، وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بالبياضية 350 مليون جنيه ، وجاري العمل في البغدادي واستكمال الحبيل.

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