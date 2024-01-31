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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لرفع الكفاءة وتطوير العنصر البشري|مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة العليا للتدريب.. صور

صدى البلد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر برئاسة اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، اجتماع اللجنة العليا للتدريب بحضور وفاء يوسف مدير عام التدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حيث تم استعراض ما تم من إنجازات لإدارة التدريب بالشركة للعام 2023 – 2024 وعرض مدير عام التدريب المستهدف للفترة القادمة.

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وأوصى رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ برامج تدريبية للعمالة الحرفية على أن يتقدم تلك البرامج عن طريق مدربين متميزين من أبناء الشركة، كما أوصى  بعمل برامج السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بهدف رفع الكفاءة وتطوير العنصر البشرى للعاملين بالشركة. 

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الأقصر اجتماع اللجنة العليا الشرب والصرف الصحى الشرب والصرف السلامة والصحة المهنية الصرف الصحى

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