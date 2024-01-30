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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لتوفير ملابس شتوية للأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

صدى البلد

أطلقت جمعية «الأورمان»  حملة «ستر ودفا واطعام» ، لكساء الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، والفئات المهمشة، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بهدف إسعاد هذه الفئات، للتخفيف عن كاهلهم وحمايتهم من برد الشتاء، وذلك من خلال توفير ملابس شتوية ثقيلة تُشعرهم بالدفء، مما تساعد على تحمل برد الشتاء القارص.

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وأكد   محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،  إن الحملة تهدف إلى توزيع ملابس شتوية ثقيلة على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الأقصر برعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر،  وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.


كما توفر الجمعية للمتبرعين «سهم اللبس» وقيمته 500 جنيه والذي يتيح للمتبرع بهذا المبلغ توصيل كسوة شتوية لأسرة أو لشخص غير قادر، من خلال الخط الساخن رقم 19455، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين حتى نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة طوال موسم الشتاء.


والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان تقوم بمواصلة مسيرتها الخيرية علي قدم وساق وذلك في إطار حرص الجمعية الدائم علي بذل قصاري جهودها لخدمة المواطنين بجميع قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر.

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