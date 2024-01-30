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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إزالات مكبرة بمراكز محافظة الأقصر

صدى البلد

 أعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد داخل نطاق المحافظة. 


وشملت أعمال اليوم الأول من الموجة تنفيذ عدد 4 إزالات لحالات بناء على الأراضي الزراعية بمساحة 700 م2، وتنفيذ عدد 8 إزالات لحالات بناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة1784م2، 

 

وتنفيذ عدد 3 إزالات لحالات زراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة حوالي 18 قيراط.

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وشدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين كافة أجهزة المحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن، لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين، والتصدي بكل حزم وحسم لأي محاولة جديدة للبناء بدون ترخيص.

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