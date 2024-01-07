مجيد بودن: ما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر مخالف لقوانين الملاحة الدولية

أكد مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين بالقانون الدولي بباريس، أن ما يقوم به الحوثيين في البحر الأحمر مخالف لقوانين الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن ما يقوم به الحوثيين مجرد مناورات، ولكنها تؤثر على المنطقة.

وقال مجيد بودن، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن مناورات الحوثيين في البحر الأحمر، ليس بها أي عقلانية، مؤكدا ان هجمات الحوثيين تمنع الملاحة، وتؤثر على الدول المستفيدة من البحر الأحمر.

الملاحة المصرية

وتابع رئيس جمعية المحامين بالقانون الدولي بباريس، أن معظم الشركات العالمية، حولت وجهتها لطريق رأس الرجاء الصالح، مما سيكون له تأثير على الملاحة المصرية.