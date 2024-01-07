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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجيد بودن: ما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر مخالف لقوانين الملاحة الدولية

البجر الأحمر
البجر الأحمر

أكد مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين بالقانون الدولي بباريس، أن ما يقوم به الحوثيين في البحر الأحمر مخالف لقوانين الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن ما يقوم به الحوثيين مجرد مناورات، ولكنها تؤثر على المنطقة.

وقال مجيد بودن،  خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن مناورات الحوثيين في البحر الأحمر، ليس بها أي عقلانية، مؤكدا ان هجمات الحوثيين تمنع الملاحة، وتؤثر على الدول المستفيدة من البحر الأحمر.

 الملاحة المصرية

وتابع رئيس جمعية المحامين بالقانون الدولي بباريس، أن معظم الشركات العالمية، حولت وجهتها لطريق رأس الرجاء الصالح، مما سيكون له تأثير على الملاحة المصرية.

القانون الدولي الحوثيين البحر الأحمر هجمات الحوثيين الملاحة

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