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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على متنها 750 سائحا.. تحليق 35 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

صدى البلد

حلقت 35 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 750 سائحا من مختلف الجنسيات حول العالم، في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة معابد ومقابر وتماثيل الملوك والملكات في أجواء طبيعية من البهجة والفرحة بين العاملين في القطاع السياحي .

وأكد أحمد عبود ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر أن الشركات تستعد فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء في الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالي 2000 قدم من سطح البحر..وتكون مدة الرحلة تتراوح من 20 لـ40 دقيقة.


وأضاف أن الإقبال على رحلات البالون كبير للاستمتاع بالطقس الرائع، ولمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

وتابع أن الأقصر تعتبر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال، نظرا للاستمتاع بالبرامج السياحية التي يقبل عليها السائحين والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية.

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