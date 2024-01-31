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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: ختام برنامج تدريبى في مجال الأشغال اليدوية لفتيات الأقصر

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ، البرنامج التدريبى المجانى للفتيات على مهنة الأشغال اليدوية والتطريز، بمركز التدريب المهنى بالطود التابع للمديرية ، والذي استفاد منه 17 متدربة ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب التى بلغت 36 يوم تدريبى تضمنت 6 أيام للمهارات الحياتية ، و 30 يوم للتدريب على أشغال الإبرة والتطريز بالخرز، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، والذى يهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من الوزارة وبرنامج الأغذية تفيد إتمامهم الدورة بنجاح فى البرامج التدريبية المشتركة ..

وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين، بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، والحصول على فرصة عمل لائقة فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظات ، والتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات التدريبية الممكنة وفق أحدث الأساليب العالمية ، وأضاف مدير المديرية أن المتدربين يحصلون على بدل انتقال نقدي يومياً مع وجبة خفيفة خلال اليوم، فضلاً عن أنه يتم تسليم المتدربين الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية مجاناً، مع إعطاء الأولوية للمتدربين في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها ، ومؤكداً على هذا التدريب يعتبر الأول من نوعه بمركز التدريب المهني في مجال الأشغال اليدوية ومن المقرر أن تبدأ الورشة الثانية من الأشغال اليدوية والتطريز بعد انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين ..

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