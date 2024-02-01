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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخفيف مناهج الثانوية العامة للطلاب المدمجين والمكفوفين .. اعرف المقررات المحذوفة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى منهج الرياضيات والإحصاء للطلاب المدمجين والمكفوفين بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024 والأجزاء الصعبة والتي تحتمل صعوبة على الطلاب وذلك أسوة بطلاب العام الماضي. … وجاءت تفاصيل الموضوعات المحذوفة كالتالي :

 الرياضيات التطبيقية
- الإستاتيكا : يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بالاحتكاك، العزوم، القوى المتوازية الاتزان العام، الازدواج ومركز الثقل.

- الديناميكا: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بقوانين نيوتن الدفع والتصادم الشغل والطاقة والقدرة وذلك في جميع أسئلة حاول ان تحل وجميع التمارين والتمارين العامة والاختبارات العامة. 

الرياضيات البحتة
- التفاضل والتكامل: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بدروس تطبيقات المعدلات الزمنية المرتبطة" ، "تطبيقات القيم العظمى والقيم الصغرى" ، المساحات والحجوم .

- الجبر والهندسة الفراغية:  يُراعى في الجبر أن تكون تمارين مبدأ العد ، المحددات ، الجذور التكعيبية للواحد الصحيح مباشرة و غير مركبة و لا تعتمد على معلومات و خبرات تراكمية. يُراعى فى الهندسة الفراغية أن تكون تمارين معادلة الكرة ، معادلة المستقيم ، معادلة المستوى مباشرة و غير مركبة ولا تعتمد على معلومات و خبرات تراكمية.

الإحصاء

- بصفة عامة يعفى الطلاب من الرسوم البيانية ؟

- الوحدة الأولى : الارتباط والانحدار الرياضيات:- 

 - يعفى الطلاب من إنشاء جداول حساب معامل ارتباط بيرسون ويتم أعطاهم البيانات مجمعة و من ثم تطبيق القانون لإيجاد معامل الارتباط ونوعه.

- في مسائل معامل ارتباط الرتب السييرمان يتم إعطاء الطلاب الجدول مرسوم و يطلب منهم اكمال بعض البيانات و من ثم إيجاد معامل الارتباط باستخدام القانون الخاص بذلك .

- يعفى الطلاب من النشاط في ص 19 و 20 و 21.

- عند إيجاد معادلة خط الإنحدار يكتفى بالمسائل التي تعطى فيه البيانات المجمعة ويتم اعفائهم من المسائل ذات الجداول ثالثا : الوحدة الثالثة المتغيرات العشوائية و التوزيعات الاحتمالية

- في مسائل حساب التوقع و التباين والانحراف المعياري يتمم إعطاء الطلاب الجداول مرسومة و يطلب منهم اكمال بعض البيانات و حساب المطلوب.

- في مسائل المتغير العشوائي المتصل ودالة كثافة الاحتمال يتم اعفاء الطلاب من الرسم البياني ويكتفى بالحل جبريا. 

رابعا: الوحدة الرابعة ( التوزيع الطبيعي ) 

- يتم اعفاء الطلاب من الكشف في جداول المساحات أسفل المنحنى الطبيعي.

- يتم اعفاء الطلاب من درس ( بعض التطبيقات العملية للتوزيع الطبيعي ) من ص 94 وحت ص 99 من مسائل في التمارين العامة أو امتحانات الكتاب.

وزارة التربية والتعليم التعليم التربية والتعليم منهج الرياضيات الاحصاء

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