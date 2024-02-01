كوكبة من نجوم الفن والغناء في حفل زفاف نجلة عصام كاريكا.. صور

احتفل المطرب والملحن عصام كاريكا بحفل زفاف نجلته " مي" إلى عريسها المهندس هشام الخطيب ، مساء أمس بإحدى الفنادق الشهيرة المطلة على نيل القاهرة .
وقد بدأ الحفل بفقرة الفاير شو لمصمم الاستعراضات النارية الشهير الفنان أحمد عصام ، ثم ظهرت العروس بصحبة والدها عصام كاريكا الذي لم يتمالك دموعه من شدة الفرحة بزفاف ابنته ، وشقيقها أحمد كاريكا .
حضر الحفل كوكبة من نجوم ونجمات الفن والغناء ومشاهير الرياضة والمجتمع وكان بينهم النجمة يسرا والفنان أحمد أدم ومنذر رياحنة ، والنجم تامر حسني وحميد الشاعري ، وحكيم ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وعبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج ، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ، وحلمي عبد الباقي ،ومحمد محيي ، والمطربة بوسي ومحمود الليثي ، ومحمد شاهين ، والملحن محمد رحيم ، وعزيز الشافعي ،ووليد سعد ، والشاعر تامر حسين ، ومحمد يحيى ، وأحمد باتشان ،والمطرب دياب ، ومن نجوم الكرة الكابتن السعودي سعيد العويران ، ومرتضى منصور ، وتامر بيجاتو ، وأحمد شوبير ، والإعلامي تامر أمين ، والمنتج الدكتور أحمد أيوب ، والفنانة هند عاكف ، ومنظم الحفلات الشهير حسام خليل ، وياسر الحريري ، ويوسف جو ،ومصمم الأزياء أحمد فايز ومحمود ابو دشيش ، وكابتن شيندي يحيى ، وتامر بشير ، والفنان شريف باهر ،والفنان محمد أبو داوود ، والإعلامية داليا مطر ، وغيرهم .
واشتمل الحفل على فقرة عزف بالساكسفون للفنانة رحمة و الدجى عمرو سو ، تلا ذلك غناء عصام كاريكا لنجلته اغنية "شانكوتي" ، ثم احيا الحفل مصطفى حجاج واحمد شيبة وتامر حسني ،وحرص الحضور من نجوم الغناء على تقديم بعض الأغاني إهداءات للعروسين .