كوكبة من نجوم الفن والغناء في حفل زفاف نجلة عصام كاريكا.. صور

احتفل المطرب والملحن عصام كاريكا بحفل زفاف نجلته " مي" إلى عريسها المهندس هشام الخطيب ، مساء أمس بإحدى الفنادق الشهيرة المطلة على نيل القاهرة .

وقد بدأ الحفل بفقرة الفاير شو لمصمم الاستعراضات النارية الشهير الفنان أحمد عصام ، ثم ظهرت العروس بصحبة والدها عصام كاريكا الذي لم يتمالك دموعه من شدة الفرحة بزفاف ابنته ، وشقيقها أحمد كاريكا .

حضر الحفل كوكبة من نجوم ونجمات الفن والغناء ومشاهير الرياضة والمجتمع وكان بينهم النجمة يسرا والفنان أحمد أدم ومنذر رياحنة ، والنجم تامر حسني وحميد الشاعري ، وحكيم ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وعبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج ، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ، وحلمي عبد الباقي ،ومحمد محيي ، والمطربة بوسي ومحمود الليثي ، ومحمد شاهين ، والملحن محمد رحيم ، وعزيز الشافعي ،ووليد سعد ، والشاعر تامر حسين ، ومحمد يحيى ، وأحمد باتشان ،والمطرب دياب ، ومن نجوم الكرة الكابتن السعودي سعيد العويران ، ومرتضى منصور ، وتامر بيجاتو ، وأحمد شوبير ، والإعلامي تامر أمين ، والمنتج الدكتور أحمد أيوب ، والفنانة هند عاكف ، ومنظم الحفلات الشهير حسام خليل ، وياسر الحريري ، ويوسف جو ،ومصمم الأزياء أحمد فايز ومحمود ابو دشيش ، وكابتن شيندي يحيى ، وتامر بشير ، والفنان شريف باهر ،والفنان محمد أبو داوود ، والإعلامية داليا مطر ، وغيرهم .

واشتمل الحفل على فقرة عزف بالساكسفون للفنانة رحمة و الدجى عمرو سو ، تلا ذلك غناء عصام كاريكا لنجلته اغنية "شانكوتي" ، ثم احيا الحفل مصطفى حجاج واحمد شيبة وتامر حسني ،وحرص الحضور من نجوم الغناء على تقديم بعض الأغاني إهداءات للعروسين .

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا

زفاف نجلة عصام كاريكا