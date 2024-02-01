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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد دخول الإمارات "جينيس" بأكبر متبرعين للأعضاء.. برلمانية: علينا اختراق الموروثات بالثقافة

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب

أكدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وحاسمة فيما يتعلق بملف زراعة الأعضاء في مصر، من خلال دراسات جادة وواضحة حول ملف التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، واختراق ما هو موروث عن الأموات وحرمتهم. 

كما شددت النائبة البرلمانية، في تصريحات صحفية، على أهمية خلق فكر ووعي مختلف عن موروثات الشعب المصري، من خلال التعاون ما بين الوزارات المصرية المختلفة مثل الثقافة والصحة والأوقاف.

وأشادت النائبة البرلمانية، بدخول الإمارات، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتسجيل أكبر عدد من الأشخاص الراغبين في التبرع بالأعضاء خلال ساعة واحدة، مما يعد إنجازاً عالمياً جديداً للبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء، حيث أعلنت "جينيس"، تسجيل 4040 شخصاً من جنسيات متعددة في برنامج الإمارات للتبرع وزراعة الأعضاء، متجاوزين الرقم القياسي السابق والبالغ 3000 مسجل.

وقالت إيرين سعيد، إن أي نجاح يحدث في أي ملف جديد، يرجع بالطبع لرؤية مشتركة لكل الوزارات  ساهت في تغيير ثقافة المواطنين وترتبط بشكل وثيق بالثقافات على المستويات المختلفة للشعب، والإمارات تشعل بشكل كبير على الوعي والثقافة سواء على مستوى الإعلام أو المستوى الحكومي، وأصبح هناك انطباع لدى المواطن بالآمن من الإجراءات التي سيتخذها.

وشددت على ضرورة أن تتبع الجهات المعنية في مصر نفس المسار، من خلال العمل على الجانب العلمي والثقافي والدين، وان يكون هناك تعاون ما بين وزارات الأوقاف، والصحة والثقافة، في سبيل دعم عملية التبرع بالأعضاء.

زراعة الأعضاء الأموات موسوعة جينيس برنامج الإمارات للتبرع وزراعة الأعضاء الجانب العلمي

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