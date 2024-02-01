مدرب الكونغو: تجاوز منتخب مصر منحنا مزيدا من الثقة

أعرب المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، سيباستيان ديسابر، عن سعادته بتحقيق التأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز على نظيره المصري، مشيرًا إلى أهمية هذا الإنجاز وأن التأهل يمنح اللاعبين المزيد من الثقة.

وأكد ديسابر خلال مؤتمر صحفي، أن الفريق كان قادرًا على تحقيق المزيد من الأهداف في المباريات السابقة وأن عليهم التحسن في بعض الجوانب.

وقدم الشكر للاعبين على التألق وأشار إلى أنهم يتطلعون لمواصلة التقدم في البطولة، معتبرًا مواجهة غينيا في دور الثمانية صعبة ومعبرًا عن رغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية لتحقيق طموحاتهم.