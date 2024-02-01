وزير الدفاع الأمريكي: بايدن لن يتسامح مع من قـ.تل جنودنا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يقبل أي هجمات على قوات أمريكية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي:" سنتخذ كل الإجراءات للدفاع عن المصالح الأمريكية وسنرد في المكان والوقت المناسبين".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي:" الرئيس بايدن لن يتسامح مع من قتل جنودنا من قبل وكلاء إيران المتطرفين".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي:" سنواصل تجنب توسيع الصراع لكن سنتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن أنفسنا".

وأكمل وزير الدفاع الأمريكي:" شهدنا أياما صعبة بعد مقتل ثلاثة من جنودنا على الحدود الأردنية السورية".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي:" اعتذرت للرئيس بايدن بشكل مباشر وأتحمل المسؤولية كاملة وأؤكد أنه لم تكن هناك ثغرات في القيادة والسيطرة خلال تلك الفترة".