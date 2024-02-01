بايدن: نعمل لإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناء على دولتين

أكد الرئيس الامريكي بايدن، أنه يتم العمل من أجل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناء على دولتين وشعبين يعيشان جنبا إلى جنب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال جو بايدن:" أعمل جاهدا لإيجاد وسيلة لإعادة المحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية وإحلال السلام في غزة وإسرائيل".



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيد و 190 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، إنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ضد الأهالي في غزة أرتفعت إلى 27019 شهيد و 66139 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

