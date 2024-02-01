إلى ليبيا|مصر تصدر وقودا وزيوتا بقيمة 123 مليون دولار في 11 شهرا

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا بنسبة 42% خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 لتصل إلى 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022 .

وأشار الجهاز إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا لتسجل 1.6 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 48% فيما تراجعت قيمة الواردات المصرية من ليبيا لتبلغ 61.7 مليون دولار مقابل 85.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28 % .

وذكر أن "منتجات ومصنوعات من خزف وأحجار وأسمنت" تصدرت قائمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 بقيمة 322.5 مليون دولار تلاها "لدائن ومصنوعاتها" بقيمة 145.8 مليون دولار.

وأضاف بلغت صادرات مصر إلى ليبيا من"وقود وزيوت" ماقيمته 123.4 مليون دولار، فيما بلغت صادرات "خلاصات للدباغة والصباغة" ماقيمته 81.4 مليون دولار، وسجلت صادرات"الخضروات والفواكه" ما قيمته 142.9 مليون دولار .

وأضاف أن"الحديد والصلب" تصدر أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 بقيمة 39.2 مليون دولار تلاه صادرات "منتجات كيماوية غير عضوية" بقيمة 15.3 مليون دولار .

ولفت الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات الليبية في مصر بلغت 19.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 19.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 بنسبة ارتفاع 3.1 %.

وأضاف سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بليبيا 4.8 مليون دولار خلال2021/ 2022 مقابل 4.6 مليون دولار خلال 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الليبين العاملين في مصر 3000 دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 87.6%.

وأضاف سجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان ليبيا 6.9 مليون نسمة عام 2023.

وذكر أن عدد المصريين المتواجدين بدولة ليبيا طبقاً لتقديرات البعثة بلغ 300 ألف مصري حتى نهاية 2022.

