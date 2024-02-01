بصواريخ قصيرة.. استهداف تجمعات آليات وجنود الاحتلال جنوب غزة



ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة الاسلامية في فلسطين استهدفت بصواريخ قصيرة المدى تجمعات آليات وجنود الاحتلال جنوبي غزة.

فيما أعلنت الصحة في غزة في وقت سابق من اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيد و190 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان لها، إنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يقوم جيش الاحتلال يمنع وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأضافت الصحة، أن حصيلة الحرب العدوانية المستمرة ضد قطاع غزة أرتفعت إلى 27019 شهيد و 66139 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي