مفيدة شيحة : الجيل الحالي أكثر تمسكًا بحقوقه في العمل

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة أن سوق العمل يشهد تغيرات كبيرة في طبيعة تفكير الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن الشباب في الوقت الحالي أصبحوا أكثر وعيًا بحقوقهم المهنية ولا يقبلون التنازل عنها بسهولة.

هل جيل زمان كان "أصبر" وجيل دلوقتي "أذكى"؟

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجيل الحالي لم يعد يسكت على حقه في بيئة العمل، سواء فيما يتعلق بساعات العمل أو الرواتب أو طبيعة المهام، لافتة إلى أن هذا التغيير يعكس وعيًا متزايدًا لدى الشباب.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن جيلها كان يعيش حالة من المنافسة الحقيقية بهدف تحقيق الذات والوصول إلى الأحلام، موضحة أن مفهوم العمل آنذاك كان قائمًا على السعي المستمر لإثبات الكفاءة دون التركيز الكبير على المطالب المادية أو الحقوق التفصيلية.

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن الجدل الدائر حاليًا بين اختيار الشغف أو المال يعكس اختلافًا واضحًا في أولويات الأجيال، حيث أصبح التوازن بين الحياة والعمل، والحصول على حقوق واضحة، من أهم العوامل التي تحكم قرارات الشباب في اختيار وظائفهم.