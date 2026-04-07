مفيدة شيحة تقترح محطات طاقة شمسية لكل كمباوند لتقليل فواتير الكهرباء

طالبت الإعلامية مفيدة شيحة المواطنين بالعمل على ابتكار حلول مستدامة عبر إنشاء محطات طاقة شمسية، مشيرة إلى أن هذه الفكرة تساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الكهرباء.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع على قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن إنشاء محطات طاقة شمسية لكل كمباوند سكني في المناطق السكنية مثل التجمعات والمجمعات السكنية سيكون حلاً عبقريًا إذا وافقت الحكومة عليه.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة ، أن هذه الخطوة ستعود بالنفع الكبير على الجميع، حيث تساعد في توفير الطاقة، خاصة أن مصر تتمتع بشمس قوية تمكن من تنفيذ هذه الفكرة عمليًا.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الفائدة ستكون مزدوجة لكل من المواطن والدولة، بالإضافة إلى مساهمتها الفعّالة في تقليل فواتير الكهرباء على المدى الطويل.