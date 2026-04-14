مفيدة شيحة: الشتاء كان قاسيًا هذا العام.. وتحذيرات من تقلبات الطقس

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن فصل الصيف بدأ مبكرًا هذا العام وبقوة ملحوظة، مؤكدة أنها لم ترَ أي جوانب إيجابية خلال فصل الشتاء الماضي، الذي وصفته بأنه كان “بشعًا” من حيث الأجواء والتقلبات.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أن حالة الطقس الحالية تشهد اضطرابات واضحة، حيث ترتفع درجات الحرارة خلال فترات النهار بشكل ملحوظ، في حين تنخفض بشكل مفاجئ مع دخول ساعات الليل، ما يسبب شعورًا بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تأثر البلاد بمرتفع جوي تعكس طبيعة المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد بين الفصول، وهو ما يؤدي إلى هذا التباين الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

ولفتت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن هذه الأجواء المتقلبة تتطلب من المواطنين توخي الحذر، خاصة في ظل التغيرات المفاجئة التي قد تؤثر على الصحة العامة، مؤكدة ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.