ضحكاتك بترد الروح.. وديع مراد يطلق قمر الزمان 2

أطلق السورى وديع مراد كليب "قمر الزمان 2" والذى حمل عنوان "ضحكاتك بترد الروح"، عبر قنواته وصفحاته الرسمية علي السوشيال ميديا بالإضافة إلى مختلف منصات الموسيقى الرقمية والقنوات الفضائية العربية.



وصوّر وديع مراد "قمر الزمان 2 - ضحكاتك بترد الروح" في لبنان مع المخرج محمد أبو فلح حيث شارك في هذا الكليب الممثل ميشال ابو سليمان في إطلالة خاصة ومميزة بعد أن شارك في الجزء الأول من الأغنية قمر الزمان التي حققت نجاحاً كبيراً على مدى 18 عاما حققت خلالها الملايين من المشاهدات.

أغنية "قمر الزمان 2 - ضحكاتك بترد الروح " كلمات علي الكوز ، لحن الراحل يائل بشلاوي ، توزيع فادي تمور ، استديو عامر منصور ، ميكس وماسترينج جوزيف كرم و انتاج Wadih Production AB وبالتعاون مع وتري.

جدير بالذكر أن وديع مراد يعيش حالة من النشاط الفني الكبير حيث يستعد للتحضير لأعمال غنائية يتم الشكف عنها على التوالي خلال الايام القليلة القادمة كمفاجأة للجمهور.

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