استقالة إمام محمدين من الاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، قبول الاستقالة التي تقدم بها إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين، موجهاً له خالص الشكر على ما قدمه من جهد طوال فترة عمله داخل قلعة الشاطبي.



بيان رسمي من النادي

جاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي للنادي:

“يتقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم، تقديراً لما بذله من جهد وعطاء مخلص طوال فترة عمله بالنادي”.

وأكد البيان أن محمدين كان نموذجاً للالتزام والإخلاص، وأسهم بشكل فعّال في تطوير قطاع الناشئين ودعمه بالكوادر المميزة، وهو ما يظل محل تقدير من النادي وجماهيره.



إشادة بالكفاءة والالتزام

أضاف البيان: “لقد كان إمام محمدين مثالاً يُحتذى به في العمل الفني والإداري، ونجح من خلال رؤيته وخبراته الكبيرة في ترك بصمة واضحة على فرق الناشئين بالنادي، مما جعل اسمه يحظى باحترام كبير داخل أروقة الاتحاد السكندري”.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن النتائج والنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية في قطاع الناشئين جاءت بفضل العمل المنظم والتخطيط الذي أشرف عليه محمدين، والذي سيظل جزءاً مهماً من تاريخ النادي.

واختتم البيان: “وإذ يودع نادي الاتحاد السكندري واحداً من أبرز الكفاءات الفنية والإدارية، فإنه يتمنى للأستاذ إمام محمدين دوام التوفيق والنجاح في خطوته القادمة، سواء داخل مجال كرة القدم أو خارجه، مؤكداً أن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمامه دائماً”.

بهذا، يسدل الستار على مرحلة مهمة من مسيرة إمام محمدين داخل الاتحاد السكندري، بعد أن قدّم الكثير لقطاع الناشئين وأسهم في بناء أجيال جديدة من اللاعبين، وسط إشادة وتقدير من الإدارة والجماهير



