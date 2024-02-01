عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية حجز تذكرة معرض الكتاب بالموبايل

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب

 معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55.. يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية حجز تذكرة بالموبايل، للسماح لهم بالدخول للمعرض.

كيفية حجز تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب بالموبايل

 يمكن حجز تذكرة معرض الكتاب، من خلال الموقع الرسمي للمعرض، باتباع الخطوات التالية:-

  1.  إدخال المواطن بياناته كاملة في الخانات المخصصة لذلك على الموقع الرسمي
  2.  يحدد عدد التذاكر التي يرغب في شرائها
  3. يحدد عدد الأفراد الذين سيدخلون معه
  4. يحدد باب الدخول إن أمكن
معرض القاهرة الدولي للكتاب

كيفية الذهاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 

  1.  أتوبيسات النزهة الجديدة: تنطلق أتوبيسات من النزهة الجديدة وتمر من ميدان الحجاز ثم السبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل، وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.
  2. أتوبيسات الأميرية: تنطلق الأتوبيسات من الأميرية ثم ميدان المطرية والحلمية وكلية البنات عين شمس، ثم ميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات، وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.
  3.  أتوبيسات صقر قريش: تنطلق الأتوبيسات من صقر قريش مرورًا بـ كارفور المعادي ونادي وادي دجلة بعد ذلك تمر على الطريق الدائري ومحور المشير وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.
  4. أتوبيسات المظلات: تنطلق هذه الأتوبيسات من المظلات مرورًا بسراي القبة وروكسي والسبع عمارات ثم الحي الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.
  5. والمقرر انطلاق الدورة  فى 24 يناير 2024، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إذ فتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب باب الحجز فى 10ديسمبر 2023، على أن يتم الغلق فى 10 يناير 2024.
  6.  أتوبيسات ميدان عبدالمنعم رياض: تنطلق الأتوبيسات إلى معرض الكتاب الدولي من ميدان عبدالمنعم رياض، مرورا برمسيس والعباسية وجامعة الأزهر، ثم محور المشير طنطاوي وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.
  7. أتوبيسات دوران شبرا: تنطلق الأتوبيسات من دوران شبرا وتمر بشارع شبرا ثم أحمد حلمي، وشارع رمسيس، والعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر، وفي النهاية تصل إلى معرض الكتاب.
  8. أتوبيسات ميدان الجيزة: تنطلق الأتوبيسات من ميدان الجيزة وجامعة القاهرة ثم القصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد ثم جامعة الأزهر وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.

 سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 لعام 2024


سعر تذكرة دخول معرض الكتاب، يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.

لائحة معرض الكتاب في دورته الـ55 لعام 2024

 يتاح للعارضين الدخول قبل موعد الافتتاح بساعة
ينص على أن ساعات العمل للجمهور، تبدأ في اليوم التالي للافتتاح، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

 يتاح للعارضين الدخول، قبل هذا الموعد بساعة من الأبواب المخصصة، فيما عدا يومي الخميس والجمعة، حتى التاسعة مساءً.

 بينما يحق للجهة المنظمة، تأجيل موعد افتتاح المعرض، أو تغيير مدته، أو تعديل أوقات افتتاحه وعدم دخول الجمهور، أو إلغاء المعرض كليا، أو إغلاقه قبل موعده المحدد. 

وباستثناء أي أو كل هذه التغييرات، فإن العقود المبرمة مع العارضين تبقى في مجملها سارية المفعول. وكذلك تبقى مطالبة الجهة المنظمة برسوم إيجار أجنحتها نافذة، ولا يحق للعارضين إغلاق أجنحتهم، أو تفريغها جزئيًا، أو كليا قبل موعد ختام المعرض.

مواعيد معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55

من المفترض أن يفتتح معرض الكتاب، يوم 24 يناير الجاري، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

 وذلك اعتبارًا من تاريخ 25 يناير حتى 6 فبراير لعام 2024.

الهيئة المصرية العامة للكتاب تذكرة معرض الكتاب حجز تذكرة دخول معرض القاهرة هيئة المصرية العامة للكتاب سعر تذكرة دخول معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا

موضوعات متعلقة

حالات استئناف صرف المعاش لغير المستحقين

كيفية استخراج الكارت الموحد الذكي 2024

كيفية دفع مخالفات المرور برقم اللوحة

كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة

تعرف على كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

شروط طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

كيفية استخراج رخصة قيادة موتوسيكل

ترشيحاتنا

علي جمعة: مصروفي كان 3 جنيهات ولعبت التنس وكرة القدم وزوجتي صوامة قوامة

وكيل موازنة النواب: رفع سعر الفائدة 2 % يساهم في خفض معدلات التضخم

رئيس موازنة النواب: رفع سعر الفائدة قرار إيجابي للسيطرة على سعر الصرف

فيتوريا يفاجئ اتحاد الكرة بـ شرط صادم لفسخ عقده مع منتخب مصر

الفنان بيرخص والأستاذ بيغلى .. ممثلة شهيرة تكشف سبب اعتزالها

أرخص سيارة من هيونداي 2024 تباع بـ 850 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وقصير.. كارول سماحة تثير الجدل بفستانها | شاهد

جاكيت قصير.. ياسمين الخطيب تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة

فستان جريء.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها

يعالج 10 مشاكل صحية خطيرة.. فوائد خارقة لكوب الكركديه

فيديو

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ