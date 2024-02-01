كيفية حجز تذكرة معرض الكتاب بالموبايل

معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55.. يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية حجز تذكرة بالموبايل، للسماح لهم بالدخول للمعرض.

كيفية حجز تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب بالموبايل

يمكن حجز تذكرة معرض الكتاب، من خلال الموقع الرسمي للمعرض، باتباع الخطوات التالية:-

إدخال المواطن بياناته كاملة في الخانات المخصصة لذلك على الموقع الرسمي يحدد عدد التذاكر التي يرغب في شرائها يحدد عدد الأفراد الذين سيدخلون معه يحدد باب الدخول إن أمكن

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كيفية الذهاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

أتوبيسات النزهة الجديدة: تنطلق أتوبيسات من النزهة الجديدة وتمر من ميدان الحجاز ثم السبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل، وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب. أتوبيسات الأميرية: تنطلق الأتوبيسات من الأميرية ثم ميدان المطرية والحلمية وكلية البنات عين شمس، ثم ميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات، وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب. أتوبيسات صقر قريش: تنطلق الأتوبيسات من صقر قريش مرورًا بـ كارفور المعادي ونادي وادي دجلة بعد ذلك تمر على الطريق الدائري ومحور المشير وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب. أتوبيسات المظلات: تنطلق هذه الأتوبيسات من المظلات مرورًا بسراي القبة وروكسي والسبع عمارات ثم الحي الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب. والمقرر انطلاق الدورة فى 24 يناير 2024، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إذ فتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب باب الحجز فى 10ديسمبر 2023، على أن يتم الغلق فى 10 يناير 2024. أتوبيسات ميدان عبدالمنعم رياض: تنطلق الأتوبيسات إلى معرض الكتاب الدولي من ميدان عبدالمنعم رياض، مرورا برمسيس والعباسية وجامعة الأزهر، ثم محور المشير طنطاوي وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب. أتوبيسات دوران شبرا: تنطلق الأتوبيسات من دوران شبرا وتمر بشارع شبرا ثم أحمد حلمي، وشارع رمسيس، والعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر، وفي النهاية تصل إلى معرض الكتاب. أتوبيسات ميدان الجيزة: تنطلق الأتوبيسات من ميدان الجيزة وجامعة القاهرة ثم القصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد ثم جامعة الأزهر وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.

سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 لعام 2024



سعر تذكرة دخول معرض الكتاب، يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.

لائحة معرض الكتاب في دورته الـ55 لعام 2024

يتاح للعارضين الدخول قبل موعد الافتتاح بساعة

ينص على أن ساعات العمل للجمهور، تبدأ في اليوم التالي للافتتاح، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

يتاح للعارضين الدخول، قبل هذا الموعد بساعة من الأبواب المخصصة، فيما عدا يومي الخميس والجمعة، حتى التاسعة مساءً.

بينما يحق للجهة المنظمة، تأجيل موعد افتتاح المعرض، أو تغيير مدته، أو تعديل أوقات افتتاحه وعدم دخول الجمهور، أو إلغاء المعرض كليا، أو إغلاقه قبل موعده المحدد.

وباستثناء أي أو كل هذه التغييرات، فإن العقود المبرمة مع العارضين تبقى في مجملها سارية المفعول. وكذلك تبقى مطالبة الجهة المنظمة برسوم إيجار أجنحتها نافذة، ولا يحق للعارضين إغلاق أجنحتهم، أو تفريغها جزئيًا، أو كليا قبل موعد ختام المعرض.

من المفترض أن يفتتح معرض الكتاب، يوم 24 يناير الجاري، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

وذلك اعتبارًا من تاريخ 25 يناير حتى 6 فبراير لعام 2024.