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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رحلات عمرة وسياحة وتنقل بين المحافظات.. شركة السوبرجيت تقدم أعلى مستويات الخدمة

شركة السوبر جيت
شركة السوبر جيت

تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)  إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجيـــــة والدخلية لمختلف المحافظات من خلال اسطول من الحافلات المتميـــــزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني نستعرضها في التقرير التالي:

خطوط شركة السوبر جيت
• تقدم الشركة خـــــدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافــلات ذاكية صديقـــــــة للبيئة
• يبلغ أجمالـــــــي عــــــــدد الخطــــــــــــوط علـي مستوي الجمهوريــة (36) خـط.
• تمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.
• يتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الاسكندريه - الساحل الشمالى - مرسي مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقه المنيا اسيوط قنا سوهاج الاقصر سفاجا نوبيع ) وقريبا من (اسماعيليه - منصوره)

قسم السياحه بالشركة :

• تم التعاقد مع مجموعه من الفنادق بشرم الشيخ و الغردقه وسيتم توصيل العميل الى الفندق و بالاضافه للحجز عن طريق الفندق فى العوده.

رحلات العمرة 

الشركة توفر لعملائها تسيير  رحلات عمرة الى الاماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة -  المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:
1. الطيران :سعودى و مصر للطيران (القاهره/المدينه-جده/القاهره)او(القاهره/جده-المدينه/القاهره)
2. الانتقالات الداخليه بالمملكه باتوبيسات حديثه
3. مزارات المدينه المنوره ومكه المكرمه
4. رسوم التاشيره
5. باركود وزاره السياحه
6. توفير مشرف مرافق ذو خبره عاليه

•   للحجز و الاستعلام:
• 01010037736 Whatsapp  + call   
• 01010038808    Whatsapp +  call
• 01010303067    Whatsapp +  call
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