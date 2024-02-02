محافظ القليوبية يشد على إزالة جميع مخالفات البناء

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة، وجهات الولاية، ومديرية أمن القليوبية لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين، مطالبا بإعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى المحافظة خلال فترة تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدِ جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها، من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية، ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.



وشهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اصطفاف معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية بأرض الاصطفاف بكلية التربية بجامعة بنها؛ في إطار الاستعدادات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة، والتي بدأت بالفعل اعتباراً من 27 يناير الماضي وحتى 16 فبراير، بينما تبدأ المرحلة الثانية من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل المقبل .