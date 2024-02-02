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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

داليا مصطفي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

صدى البلد

حرصت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة  من أحدث ظهور لها.


 

تألقت  داليا مصطفي  في صورة بفستان بالون بالابيض   بإطلالة جذابة وأنيقة مما لفت انتباه متابعيها وانهالت عليهاالتعليقات


 

جدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي،وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.


أحداث مسلسل علاقة مشروعة 
 
وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكهحس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية،يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.

الفنانة داليا مصطفى الفنان ياسر جلال رمضان الماضي شهر رمضان مسلسل علاقة مشروعة مي عمر

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