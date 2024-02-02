220 طن سكر و15 دقيق.. الداخلية تداهم مخازن تجار السوق السوداء



واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط (1316) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة ( 4 طن أرز – 220 طن سكر – 15,5 طن دقيق بلدى مدعم – 15 طن دقيق أبيض – 41,5 طن "مواد غذائية متنوعة"- 288 طن أعلاف "حيوانية – مبيدات زراعية" – 2806 لتر زيت طعام – 6,5 طن أسمدة زراعية مدعمة – 85907 عبوة سجائر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى اطار أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية لرفع أسعارها.