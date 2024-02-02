برلماني يطالب بزيادة منافذ بيع السلع الأساسية مع اقتراب شهر رمضان

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن الكثير من السلع شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة ما يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أنه الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة عليها دور كبير فى ضبط الأسعار وعمل توازن حقيقى فى الأسواق بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تشديد الرقابة سيكون لها دور كبير في تكليل الجهود التى تبذلها الدولة فى توفير السلع ودعمها للمواطنين من خلال طرحها فى المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وطالب، الحكومة بزيادة منافذ السلع الأساسية ومعارض اهلا رمضان في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة.

وشدد الخبيري، على ضرورة الإبلاغ عن التجار الجشعين لمنع التلاعب بالأسعار واستغلال اقتراب شهر رمضان في احتكار السلع لزيادة سعرها منا يخلق أزمة غير مبررة في زيادة الأسعار.