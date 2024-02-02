محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات علي أراضي الدولة إهدار للثروة القومية.. صور

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان الوحدات المحلية تواصل للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.



وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا والمنزلة وبني عبيد وحي شرق المنصورة ومركز المنصورة لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..



في مركز ومدينة طلخا قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة اعمده تتجاوز ال٢٥٪؜ بعقار بشارع جامع مسعود بطلخا وتم مصادرة الاسمنت والاخشاب،

كما تم متابعة ازالة تعدي علي ترعة الري ببساط بعمل اعمده خرسانيه وبناء بالطوب الاحمر والمونه الاسمنتيه وكذا ازالة سور بالطوب الاحمر من داخل مبني مقام قبل القانون بقرية دميرة وتم ايضا ازاله حوائط حاملة لدور ثالث علوي مخالف اليوم بقرية كفر دميرة القديم وذلك بالتنسيق مع الشرطه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات..



وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه مخالفة لصب سقف الدور الاول العلوى على الترعة الثانية التابعة على الوحدة المحلية بالبصراط وتمت ازالة المخالفة علي الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..



وفي مركز ومدينة بني عبيد قال المحاسب متولي عبد العال رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه في المهد لأحد المواطنين بناحية قرية صدقا عبارة عن سور بالدبش الأبيض إرتفاع 1م بطول 15م تطوير داخل الحيز العمراني وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه .



وفي حي شرق المنصورة قال محمد امين رئيس الحي انه تم متابعة تنفيذ إزالة بناء مخالف بعزبة الشال وكذا إزالة بناء مخالف فى المھد بعزبة الصعايدة وايضاإزالة سقف مخالف بعزبة الصعايدة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.



وفي مركز المنصورة قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ إزالة سقف وعمدان لبناء مخالف لشروط التراخيص بمنطقة حوض الزعفران وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم مراجعة وفحص رخص البناء فى المناطق التاليةبعدد من القري شملت قرية ميت خميس تابعة للوحدة المحلية باويش الحجر والوحدة المحلية ببدواى وبقرية بدين وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال اعمال البناء التي تمت غير مطابقة للتراخيص الصادرة...

و أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة...

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