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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عاملان بمحل ملابس شهير بالقاهرة يواجهان الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. لماذا؟

ابتزاز إلكتروني
ابتزاز إلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمصر الجديدة من إلقاء القبض على عاملين بمحل ملابس شهير بمصر الجديدة إثر قيامهما بتهديد فتاة بفديوهات خاصة لها لمواقعتها جنسيا.

 

في سياق متصل أحالت جهات التحقيق المختصة عامل بمطعم شهير بمصر الجديدة وآخر بمحل ملابس شهير  لاتهامما  بتهديد فتاة بصور وفيديوهات خاصة لمواقعتها جنسيا و هدداها بإفشاء صورها الخاصة. 

 

 

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

 

نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

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