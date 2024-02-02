إعلامي يعلن موعد نهائي كآس مصر بين الأهلي والزمالك

نشر الإعلامي مينا ماهر عن موعد نهائي كآس مصر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب مينا ماهر: "نهائي كاس مصر يوم 13 مارس المقبل بشهر رمضان.. بين الزمالك والأهلي".





ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافساتالمجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تمتأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.